Conmoción e impacto con "Argentina, 1985"

El actor argentino Ricardo Darín (izquierda) y el director Santiago Mitre (derecha) en la estruendosa presentación de "Argentina, 1985" en Venecia (foto: ANSA)

10:32, 04 sep • VENECIA • Por Alessandra Magliaro

(ANSA) - VENECIA, 03 SET - La 79ª edición del festival de Venecia ha encontrado su primer golpe de efecto: aplausos en la proyección, ovaciones en la rueda de prensa, toda una locura para el filme "Argentina, 1985" de Santiago Mitre y ya se habla de la Coppa Volpi (al mejor actor) para Ricardo Darin y premios para la película que llega de Buenos Aires, al menos según las reacciones tras el estreno.

Los críticos se conmovieron, se emocionaron, hasta rieron, algo que casi ya no pasa. Eso en la primera película del festival que cuenta una historia que sucedió de verdad y que desde luego no se olvida: el primer juicio que en 1985 condujo a la condena del dictador Jorge Rafal Videla y de otros militares de la feroz dictadura argentina (1976-1983).

Unas 30 mil personas murieron de las formas más atroces, víctimas de torturas de todo tipo y para recoger las pruebas, sacar a Videla y a los demás carniceros de los estrados militares y llevarlos a la justicia ordinaria fue obra de un fiscal de Buenos Aires, que se convirtió en héroe nacional, Julio Strassera, con su increíble staff de abogados muy jóvenes e inexpertos, pues todos los demás compañeros se habían escabullido del peligroso encargo, un armada Brancaleone que encontró testigos, sobrevivientes con anuncios en el periódico y en la radio y los convenció de enfrentar el trauma y condenar a los culpables con miles de pruebas.

Un "cine necesario", decían hoy Mitre, los productores, los actores. Más aún con lo ocurrido el jueves en Argentina con el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que terminó "bien" solo porque el arma del atacante no se disparó.

"Argentina está en shock, todos lo estamos", dijo el director a ANSA. "Viajábamos en un avión de Buenos Aires llegando a Venecia y nos enteramos una vez que aterrizamos, algo horrible. Ninguno de nosotros pensó que podía pasar, nosotros creíamos que el juicio de 1985 significaba terminar con la violencia como posibilidad política, pensamos que el histórico 'Nunca Más' (frase con la que el fiscal Strasera cierra sus alegatos que lleva a Videla a pena perpetua, NDR), realmente significaba que eso no iba a volver ".

"Estamos orgullosos de la película, sentimos que fue importante, el olvido debe dar paso a la memoria, esos muertos están en la bandera argentina, recordarlos es nuestro deber y nos sentimos orgullosos como argentinos de que se haya dado este proceso, no hay democracia sin justicia", dijo Mitre.

El director era un niño en esos años, pero hay quienes en el elenco vivieron esa etapa. "No hay familia en Argentina que no haya vivido algunas desapariciones, algunos episodios terribles, dolores, todos los días santos, algo estaba pasando, era terrorismo de estado y todos sabían tanto como nadie, al menos hasta el juicio de 1985 y las abrumadoras pruebas que salieron, con una cobertura mediática increíble, nadie pensaba había sido tan feroz", señaló el protagonista Ricardo Darín.

Alejandra Flechner, quien es la esposa del fiscal en la película, casi se emociona al hablar: "Yo viví la dictadura, es como un tatuaje en mi cuerpo, no lo puedes pensar pero está dentro, ha condicionado tu juventud, por eso es necesaria una película así, es el pasado el que ilumina el presente. Fue el primero de muchos procesos que aún hoy continúan y para las nuevas generaciones hay que contar lo sucedido", deslizó la actríz.

Darín también se transformó físicamente en el verdadero fiscal Strassera, "pero lo más importante de todo fue mostrar el factor humano, las características de este magistrado, su familia y los jóvenes abogados, el humor es catártico en la película. Hay que mantener viva la memoria de la batalla por no olvidar y el cine juega un papel importante en esto", señaló el actor de una película producida por Amazon Studios. (ANSA).



Todos los Derechos Reservados. © Copyright ANSA